Kuyucak Portakalı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yetiştirilmekte olan, diğer bölgelerdeki mahsule göre daha dayanıklı ve pazardaki ihtiyacı karşılamada büyük önem arz eden Kuyucak portakalının, Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün destekleri ve çalışmaları ile patentinin alınması adına çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık on beş üreticinin deposundan örneklerin alınması için mahsul sahiplerinin depolarına Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Marka Patent Danışmanı Huriye Özener, İlçe Tarım Müdürü Sebahattin Varol, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi ve Narenciye Birliği Başkanı İsmail Akyavaşoğlu ile birlikte ziyarette bulunularak analize gönderilmek üzere numuneler alındı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk örneklerin alınması sırasında "İlçemizin en nadide ürünlerinden, halkımızın gelir kaynağı olan Kuyucak Portakalının Coğrafi İşaretle korunması (tescillenmesi) için Aralık 2021 tarihinde başlattığımız süreç devam etmektedir. Üç Şubat 2022 de üreticilerimizin portakal depolarını ziyaret ederek örnek ürünlerin analizi için numuneleri almış bulunmaktayız. Kuyucak'ımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN