Kuyucak'ta Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı - Son Dakika
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Yerel

Kuyucak'ta Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Kuyucak'ta Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlamaları büyük coşkuya sahne olurken, meydanlara sığmayana Kuyucaklılar ilçenin caddelerinde kutlamalarını sürdürdü.

29.10.2024 19:22
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Kuyucak'ta Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde cumhuriyetin ilanının 101. yılı kutlamaları büyük coşkuya sahne olurken, meydanlara sığmayana Kuyucaklılar ilçenin caddelerinde kutlamalarını sürdürdü.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerine İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi başta olmak üzere Belediye Başkanı Uğur Doğanca, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Bölük Komutanı J.Tğm. Kadir Karaduman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, ilçedeki okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyet; bilgi, ahlak, etik, eşitlik ve iradeye dayanır"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen kutlamalar sabah Kaymakamlıkta düzenlenen tebrikat töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi, "Tarihsel süreci içerisinde bizim cumhuriyetimiz, en çok fedakarlık yapılan, içte ve dışta en çok mücadele edilen, ülkenin kurtarıcısı, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, tarihe namzet teşkil eden mücadelelerinin neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet, ahlak, etik, eşitlik ve iradeye dayanır. Geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim hep milletimizin en önemli meselesi olmuştur. Çünkü Cumhuriyet; bilgiye, akla, hakikate dayanır. Hakikate ulaşma imkanları kısıtlanmış tıkanmış ya da hakikati ayırt edebilme yeteneğinden mahrum bırakılmış toplumların Cumhuriyet olarak hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Bu düşüncelerle 101. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetin hepimize kutlu olmasını, nice yüzyıllara, bin yıllara ulaşmamızı niyaz eder, Cumhuriyetimizi kurmak, kurtarmak ve korumak için ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnetle anıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Niyazi'nin konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak'ta Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı - Son Dakika

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