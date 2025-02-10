Kuyucak'ta Deve Güreşi Festivali sırasında Hayatını Kaybeden Ömer Gerçeker Toprağa Verildi

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Haber: Osman Bekar

(AYDIN)- Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP Kuyucak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gerçeker, toprağa verildi.

Hayatını kaybeden CHP Kuyucak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gerçeker için bugün Kuyucak'a bağlı Başaran Mahallesi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Gerçeker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Nazilli Belediye Başkan Vekili Selahattin Yılmaz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, Kuyucak CHP İlçe Başkanı Özgür Yöreli, çevre ilçelerin CHP'li parti üyeleri katıldı.

Gerçeker, Başaran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başaran Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.