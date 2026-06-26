Kuyucak'ta İncir Kontrolü - Son Dakika
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Kuyucak'ta İncir Kontrolü

Kuyucak\'ta İncir Kontrolü
26.06.2026 12:44
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Kuyucak'ta tarım ekipleri, incir bahçelerinde zararlılar için kontroller yaptı, üreticileri bilgilendirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incir bahçelerinde hastalık ve zararlılara yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki incir üretim alanlarında hastalık ve zararlı takibi kapsamında bahçe kontrolleri yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle incir siyah sineği zararlısına yönelik incelemelerde bulunulurken, bahçelerdeki mevcut durum değerlendirildi. Kontroller sırasında üreticilerle de bir araya gelen teknik personel, incir siyah sineği zararlısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, zararlıyla mücadelede erken tespit ve düzenli bahçe kontrollerinin önemine dikkat çekerek üreticilere alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incirde verim ve kalite kaybının önlenmesi amacıyla hastalık ve zararlılara yönelik saha çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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