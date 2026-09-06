Kuyucak'ta Kurtuluş Coşkusu 104. Yılda Doyasıya Yaşandı - Son Dakika
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Kuyucak'ta Kurtuluş Coşkusu 104. Yılda Doyasıya Yaşandı

Kuyucak\'ta Kurtuluş Coşkusu 104. Yılda Doyasıya Yaşandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü şenliklerle kutladı. Sebahat Akkiraz, Gökhan Atay ve İsmail Uğurlu konser verdi, ödül törenleri yapıldı ve Başkan Doğanca, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuttu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla 5 Eylül Kurtuluş şenlikleri ve halk konseri düzenlenirken, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sebahat Akkiraz en güzel eserlerini Kuyucaklılar için söyledi.

Kutlama programı kapsamında sahne alan Gökhan Atay, İsmail Uğurlu ve usta sanatçı Sabahat Akkiraz, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle Kuyucaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Anadolu rock geleneğini modern dokunuşlarla harmanlayan Gökhan Atay, sevilen şarkılarıyla Kuyucaklıları coşturdu. Ardından sahne alan İsmail Uğurlu, sazı ve seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı. Gecenin finalinde ise Türk halk müziğinin usta sesi Sabahat Akkiraz sahne alarak sevilen eserlerini Kuyucaklılar için seslendirdi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Kuyucak Belediye Başkanlığı 5 Eylül Kurtuluş Bayramı Kurşun ve Trap Atış Yarışması'nda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da ilçenin gururu olan başarılı atletizm sporcusu Sude Naz Bayar'a ödülünü vererek başarılarının devamını diledi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca günün anlam önemini anlatan bir konuşma yaptı. Başkan Doğanca konuşmasının sonunda alanı dolduran vatandaşlara Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okuttu. Başkan Uğur Doğanca ve protokol üyeleri zeybek oynadı ve büyük coşku yaşandı.

Başkan Doğanca Şehit Bahri Uçuş'u andı

Kurtuluş şenliklerine katılan ve emek veren herkese teşekkür eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "19 Mayıs 1919'da başlayan, mavi gözlü sarsı saçlı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini yaptığı kurtuluş mücadelesini başlattığı serüven 9 Eylül'de İzmir'de sona erdi. Bu süreç içerisinde Kuyucak'ımızda 104 yıl önce bugün 5 Eylül'de düşman işgalinden kurtuldu. 1 Mayıs 1919'da başlayan bu kurtuluş mücadelesi ülkemizin emperyalist güçlerden, işgalcilerden kurtuluşunun özgürlüğün, bağımsızlığın başlangıcı ve 9 Eylül 1922'de de son bulduğu tarihtir. Ben öncelikle bu mücadeleyi başlatan, bu kurtuluş mücadelesini yapan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi sevgi ve minnetle anıyorum. Vatan mücadelesinde ve vatanın kurulmasında canı pahasına mücadele eden, şehit düşen Kuyucaklı şehidimiz Bahri Uçuş'a da Allah rahmet eylesin ve ruhu şad olsun, selam olsun. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak'ta Kurtuluş Coşkusu 104. Yılda Doyasıya Yaşandı - Son Dakika

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