Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

17.04.2022 11:19
Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

Kuyucak Belediyesi tarafından öksüz ve yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kuyucak Belediyesi tarafından öksüz ve yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu kutlu ayda tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin cenabı hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Birhan Keskin, bir dizesinde insan olan yerlerim çok ağrıyor diyor. Konu yetimler ve öksüzler olunca kalbi kararmamış, ruhu küf bağlamamış kim varsa insan olan yerlerinin çok ağrıyacağı muhakkak. Tüm hane halkı sağlıkla hayatlarını sürdürdüğü sürece varsıllık, yoksulluk gibi dünya meşkaleleri teferruattan ibarettir. Ana babasız kalmak ilahi taktir ile hüküm olunan çetin bir imtihandır. Yetimler ve öksüzler bizlere cenabı hakkın emanetleridir. İnsanlık adına üzerimize düşen görev onlara sahip çıkmaktır. Allah-u teala Bakara ve bir çok surede yetimlere şevkat gösterilmesini, mallarının korunmasını, çoğaltılmasını ve vakti geldiğinde kendilerine teslim edilmesini, haklarının gözetilmesini hiçbir şekilde yetimlerin hor ve hakir görülmemesini emretmekte. Bu öğüde kulak asmayanların ilalebet cehennemde kalacakları ihtarında bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi Peygamber efendimizde bir yetimdi. Bir yetimin ne hissedeceğini en iyi o bilir. Sohbetlerinde sık sık ashabını bu hususta uyarırdı. Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak yaşadıkları talihsizlikleri onlara unutturmak her alanda onlara fırsat eşitliğini sunmak ve nihayet yarınlarına umutla bakmalarına yardım etmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Mübarek ramazan ayının hürmetine rabbimden hepinize sağlık ve huzurla dolu bir ömür vermesini, hayırlı ve bol bereketli ramazanlar diliyorum" dedi.

Başkan Ertürk ve protokol üyeleri öksüz ve yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Hediyelerin çocuklara verilmesinin ardından geleneksel ramazan eğlenceleri düzenlendi - AYDIN

Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi
Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi
Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

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DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu Anneler kortta çocukları sahada Anneler kortta çocukları sahada

Birhan Keskin, Metin Ertürk, Kuyucak, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyucak'ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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