Kuyucak'ta okul güvenliği için kurumlar tek masada buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyucak'ta okul güvenliği için kurumlar tek masada buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuyucak\'ta okul güvenliği için kurumlar tek masada buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci güvenliği için alınacak tedbirler, Kaymakam Ahmet Gülderen başkanlığındaki Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda okula güvenli ulaşım, okul çevresi önlemleri ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi değerlendirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen başkanlığında gerçekleştirilen Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'na ilgili kurum amirleri, okul müdürleri, jandarma ve emniyet trafik personeli ile öğrenci servis şoförleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler ele alındı. Öğrencilerin okula geliş ve gidişleri sırasında güvenli ulaşımın sağlanması, okul çevrelerinde alınacak önlemler ve kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi. Toplantıda ayrıca eğitim öğretim yılı boyunca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıGüvenlikKuyucakAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman Denizi’nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı
Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
13:00
Galatasaray’ın kapısını Osimhen için çalacaklar Cevap şimdiden net
Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar! Cevap şimdiden net
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 13:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta okul güvenliği için kurumlar tek masada buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement