Kuyucak\'ta Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi

Nazilli Devlet Hastanesi tarafından, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi personeline yönelik 'Temel Yaşam Desteği (TYD) ve İleri Yaşam Desteği (İYD)' konularında hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara; ani kalp durması, solunum yetmezliği ve acil müdahale gerektiren durumlarda uygulanması gereken temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Güncel kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimlerde, doğru ve hızlı müdahalenin hasta yaşamı üzerindeki önemi vurgulandı. Sağlık çalışanlarının acil durumlara etkin ve koordineli şekilde müdahale edebilmelerini amaçlayan eğitim programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Eğitim sonunda sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan uygulamalar yapılarak sorular yanıtlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin kurumlar arası iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirterek, eğitime katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN