Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yerel

Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 metre derinliğindeki boş kuyuya keçi düştüğü ihbarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri keçiyi kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. Keçisi kurtarılan vatandaş ekiplere teşekkür etti.