Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi okula verildi - Son Dakika
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Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi okula verildi

Kuzey Irak\'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay\'ın ismi okula verildi

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi, Vali Hamza Aydoğdu'nun olurları ile mezun olduğu okula verildi. Erzincan'da düzenlenen törene ailesi ve yetkililer katıldı.

24.02.2024 12:08
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Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi, Vali Hamza Aydoğdu'nun olurları ile mezun olduğu okula verildi.

Erzincan'da Kavakyolu Mahallesinde bulunan okulda tabela takma töreni düzenlendi. Şehit Salih Ay'ın ailesinin eksiksiz katıldığı törene Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın yanı sıra Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'de katıldı.

Öğrencilerin de hazır bulunduğu tören, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın konuşmasıyla başladı. Şehit Salih Ay'ın isminin mezun olduğu okula vermek için düzenlenen törende konuşan Kartal, "Bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diye feda-yı can eyleyen başta Salih Ay şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi okula verildi - Son Dakika


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