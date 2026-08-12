Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne Füze Fırlatıldı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine fırlattığı en az bir balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü ve herhangi bir hasara yol açmadığı açıklandı.

Kuzey Kore'den bölgedeki askeri gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine en az bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Yerel saatle 06.00 sıralarında Kuzey Kore'nin doğu kıyısından fırlatılan füzenin yaklaşık 90 kilometre azami irtifaya ulaşarak 690 kilometre uçtuğu ve Japon Denizi'ne, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Füze denemesinin bölgedeki uçaklar veya gemiler üzerinde herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilirken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

Güney Kore ordusu da denemeyi doğruladı

Pyongyang yönetiminin son füze denemesi, Güney Kore tarafından da doğrulandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin saat 06.00 sıralarında ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine en az bir balistik füze fırlattığı kaydedildi. Güney Kore ordusunun muhtemel yeni füze denemelerine karşı gözetim faaliyetlerini artırdığı aktarılarak, "Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak, teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD ve Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı

Kuzey Kore'nin son füze denemesinin Güney Kore ve ABD'nin 17-27 Ağustos tarihleri arasında bölgede gerçekleştireceği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde gelmesi dikkat çekti. Pyongyang'ın adımı, Kuzey Kore yönetiminin "savaş provası" olarak nitelendirdiği tatbikata karşı Seul-Washington ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. Kuzey Kore, son olarak 6 Ağustos'ta Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine tanımlanamayan bir füze fırlatmış, Pyongyang yönetimi alışılmadık bir şekilde bu silah testi konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti.