Kuzey Kore, Japonya'ya uydu fırlatma uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Japonya'ya uydu fırlatma uyarısı yaptı

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artıran nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne uydu fırlatma girişimi yapacağını bildirdi. Kuzey Kore'nin uyarısı üzerine Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, bölgedeki gemilere dikkatli olma çağrısında bulundu.

27.05.2024 09:48
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Kuzey Kore, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yörüngeye uydu göndereceğini belirterek Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne uyarıda bulundu.

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore'den bu kez "uydu" uyarısı geldi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirimde bulunan Pyongyang, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını duyurdu. Kuzey Kore, Sarı Deniz ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, teyakkuza geçen JCG bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulundu.

Yörüngeye casus uydu göndermişti

Kuzey Kore geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım'da Malligyong-1 adlı casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore, Japonya'ya uydu fırlatma uyarısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Japonya'ya uydu fırlatma uyarısı yaptı - Son Dakika
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