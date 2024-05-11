Kuzey Kore, Kim Jong-Un'un yönettiği çoklu roketatar sistemlerini test etti

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Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-Un'un yönettiği 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunun test edildiği bir atış tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Balistik füze ve nükleer silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunu test etti. Kim Jong-Un yönetimindeki atış tatbikatında önceden belirlenen 8 hedefin başarılı bir şekilde vurulduğu aktarılırken, mermilerin "yıkıcı gücünün" kanıtlandığı kaydedildi. Yüksek hareket kabiliyetine ve ateş yoğunluğuna sahip güncellenmiş çoklu roketatarların 2026'ya kadar Kore Halk Ordusu birliklerinde yedek ekipman olarak kullanılacağı ifade edilirken, bunun ülkenin askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Zamanlaması dikkat çekti

Kuzey Kore'nin atış tatbikatının Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde gerçekleştirdiği 3 günlük savunma tatbikatının sona erdiği gün yapılması, Seul'e misilleme olarak yorumlandı. - PYONGYANG