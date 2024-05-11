Kuzey Kore, Kim Jong-Un'un yönettiği çoklu roketatar sistemlerini test etti - Son Dakika
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Kuzey Kore, Kim Jong-Un'un yönettiği çoklu roketatar sistemlerini test etti

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-Un'un yönettiği 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunun test edildiği bir atış tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Testte önceden belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu ve mermilerin yıkıcı gücü kanıtlandı. Güncellenmiş çoklu roketatarlar Kore Halk Ordusu birliklerinde yedek ekipman olarak kullanılacak ve ülkenin askeri kabiliyetlerini artıracak.

11.05.2024 10:30
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Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-Un'un yönettiği 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunun test edildiği bir atış tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Balistik füze ve nükleer silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunu test etti. Kim Jong-Un yönetimindeki atış tatbikatında önceden belirlenen 8 hedefin başarılı bir şekilde vurulduğu aktarılırken, mermilerin "yıkıcı gücünün" kanıtlandığı kaydedildi. Yüksek hareket kabiliyetine ve ateş yoğunluğuna sahip güncellenmiş çoklu roketatarların 2026'ya kadar Kore Halk Ordusu birliklerinde yedek ekipman olarak kullanılacağı ifade edilirken, bunun ülkenin askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Zamanlaması dikkat çekti

Kuzey Kore'nin atış tatbikatının Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde gerçekleştirdiği 3 günlük savunma tatbikatının sona erdiği gün yapılması, Seul'e misilleme olarak yorumlandı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore, Kim Jong-Un'un yönettiği çoklu roketatar sistemlerini test etti - Son Dakika

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