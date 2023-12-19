Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi\'ni ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve 26-27. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Eskişehir Fahri Konsolosu Harun Karacan ile beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, iki ülkenin üniversitelerinin gerçekleştirebileceği ortak çalışmalar ve iş birlikleri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek Manasijevski ve Karacan'a nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
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