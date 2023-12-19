 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak çalışmalar ve iş birlikleri konuşuldu.

Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi\'ni ziyaret etti
19.12.2023 - 10:18,
Abone Ol

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve 26-27. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Eskişehir Fahri Konsolosu Harun Karacan ile beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülkenin üniversitelerinin gerçekleştirebileceği ortak çalışmalar ve iş birlikleri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Erdal, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek Manasijevski ve Karacan'a nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Üniversitesi, Milletvekili, Makedonya, Eskişehir, Diplomasi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var

Son Dakika
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:59 Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:10:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Eskişehir Milletvekili Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement