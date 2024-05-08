Kuzey Makedonya vatandaşlığı için belgeleri hazır olanlar Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği\'ne davet edildi

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Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toprak, Kuzey Makedonya vatandaşlığı için belgeleri hazır olanları davet etti.

Kuzey Makedonya'nın vatandaşlık yasasında yaptığı değişiklikle Türkiye'ye göç edenlere de vatandaşlık hakkı tanındığını belirten Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toprak, çağrıda bulundu. Toprak, "Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlıoski, Vekil Konsolos İlyas Feta ve konsolosluk teknik sekreteri Sevim Gültekin, çifte vatandaşlık dosyaları hazır olanları almak ve istişarelerde bulunmak için derneğimize ziyarette bulunacaklar. Ellerinde başvuru dosyaları hazır olan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da derneğimizde olmaları gerekmektedir" dedi. - BURSA