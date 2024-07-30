Kuzeyyaka Mahallesi\'nde İçme Suyu Boruları Yenileniyor

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Kuzeyyaka Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu boruları yenileniyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Çalışmalar tamamlandıktan sonra mahallemizdeki içme suyu sorunu tarihe karışacak" dedi.

Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçenin altyapı sorunlarının çözümü amacıyla ortak çalışmalarını sürdürüyor. Hüsnü Karakaş Mahallesi'nin yağmur suyu sorununun çözümü için birlikte hareket eden iki kurum, ilçedeki içme suyu hatlarının yenilenmesi için de güçlerini birleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kuzeyyaka Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ve arızalara neden olan içme suyu borularını yenileme çalışması başlattı.

"3 bin 200 metre boru hattı yenileniyor"

Kepez Belediyesi desteği ile yapılan yenileme kapsamında mahallede 2 bin 200 metre ana hat, bin metre abone hattı olmak üzere toplamda 3 bin 200 metre içme suyu imalatı gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi de altyapı çalışması yapılan sokakların asfalt ve kaldırım hizmetini yapacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, mahallede devam eden içme suyu boru hattı yenileme çalışmasını yerinde inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Mesut Kocagöz, ASAT yetkililerinden çalışmayla ilgili bilgi aldı. Mesut Kocagöz, mahallede içme suyu borularının eski olması ve kullanım ömrünü tamamlamasından dolayı su kesintisi ile borulara arızalar yaşandığını hatırlattı.

"İçme suyu sorunu tarih olacak"

Başkan Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ASAT Genel Müdürlüğünün, Kuzeyyaka Mahallesi'nin eskiyen içme suyu borularını yenileme çalışması başlattığını söyledi. ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle mahallede 3 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattının yenileceğinin müjdesini veren Kocagöz, "Büyükşehir ve belediyemizin iş birliğini bu çalışmada da görüyoruz. Yenileme çalışmasının sürdüğü 5 sokağın asfalt ve kaldırımını da altyapı çalışması bittikten sonra yapacağız. Halkımız, çalışmadan dolayı biraz toz sıkıntısı yaşayacak. Bu konuda vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyorum. Kuzeyyaka Mahallesi sakinlerimizin sağlıklı içme suyu içmesi için bu altyapı çalışması çok önemli. Yenileme çalışması tamamlandıktan sonra mahallemizdeki içme suyu sorunu tarihe karışacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA