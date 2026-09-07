KUZKA'ya uzman personel alımı için başvuru süresi 21 Eylül'e uzatıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 30 Temmuz tarih ve 33325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanının son başvuru süresini uzattı. Adaylar başvurularını 21 Eylül tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kuzey Anadolu Ajansı (KUZKA), alacağı 4 yeni uzman personeliyle kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Resmi süreç doğrultusunda daha önce 4 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi, yayımlanan süre uzatım ilanıyla birlikte 21 Eylül tarihine kadar uzatılmış oldu.

Son başvuru tarihi 21 Eylül'e kadar uzatıldı

30 Temmuz 2026 tarihli ve 33325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilk ilanda yer alan takvim, alınan yeni kararla güncellendi. İlanda daha önce 4 Eylül 2026 tarihi olarak belirtilen son başvuru tarihi, daha fazla adayın başvuru yapmasını sağlamak üzere 21 Eylül 2026 tarihine çekildi. 20 Ağustos 2026 tarihinde başlayan başvuru sürecinde adaylar, 21 Eylül saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekler. Süre uzatımı sayesinde daha fazla adayın sürece dahil olması hedeflenirken, adayların mağduriyet yaşamaması adına başvurularını son günlere bırakmamaları büyük önem arz ediyor.

Başvurular sadece Kariyer Kapısı'ndan yapılacak

Ajansa başvuru yapacak adayların, şahsen veya posta yoluyla başvuruları kabul edilmeyecektir. Tüm adaylar işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden entegre çalışan "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla ya da doğrudan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ait Kariyer Kapısı'nın internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

Adaylar, başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için ilanda belirtildiği şekilde öğrenim belgelerini, KPSS puanlarını ve diğer gerekli formları sistem üzerinden eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekiyor. Başvuru sürecinin 21 Eylül tarihinde tamamlanmasının ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar 28 Eylül tarihinde, sözlü sınav tarihi ise daha sonra Ajansın resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

Personel alımına ilişkin ayrıntılı ilan metnine, başvuru şartlarına ve süreç hakkında güncel bilgilere KUZKA'nın resmi web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.