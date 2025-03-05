Kuzunun Kaybı, Annesinin Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuzunun Kaybı, Annesinin Çağrısı

Kuzunun Kaybı, Annesinin Çağrısı

Eskişehir'de süt kaçması sonucu ölen kuzusunu kurtarmaya çalışan koyunun dramı.

05.03.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de annesinden süt emen kuzu, ciğerine süt kaçması sonucunda hayatını kaybetti. Ölen kuzusunu kurtarmaya çalışan koyun ise ön ayakları ile yavrusuna sürekli dokunarak onu hayata döndürmeye çalıştı.

Tepebaşı ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çiftlikte koyun, yeni doğmuş kuzusunu ahırda emzirmeye başladı. Annesini emen kuzunun ciğerlerine bir anda süt kaçtı. Boğulmaya başlayan kuzusunu fark eden çiftlik sahibi 20 yaşındaki Muharrem Altınbaş, hayvanına müdahile etti. Kuzunun ciğerlerindeki sütü çıkartmaya uğraş verirken, Altınbaş'a ise anne koyun çaresizce yardım etmeye çalıştı. Dakikalarca kuzuyu hayata döndürmeye çalışan koyun ve hayvan sahibinin uğraşları sonuç vermedi.

Koyun ölen yavrusun çaresizce masaj yaptı

Kuzunun öldüğünü fark eden hayvan sahibi Muhammed Altınbaş, koyunun ön ayakları ile kuzusuna dokunduğunu gördü. Ayakları ile ölen kuzusuna kalp masajına benzer bir hareket yapan koyun, çaresizce melemeye başladı. O anları Muharrem Altınbaş, cep telefonu ile video kaydına aldı. Ölen kuzusunun yerine koyunun yanına yeni bir kuzu veren Muharrem Altınbaş, annenin yeni kuzuya baktığına fakat hala ölen yavrusunu aradığını ifade etti.

"Kuzum ölüyor, bir şey yapın' diyormuş gibiydi"

Olay hakkında konuşan hayvan sahibi Muharrem Altınbaş, "Sabah uyandığımda geldim ahıra, annesi kuzuyu doyuruyordu, sonra ciğerine süt gitti. Müdahaleyi yaptık, denedik, 10-15 dakika yaşadı. Ondan sonra annesi de benimle birlikte kalp masajı yapmaya başladı. Ayağıyla aynı benim elimi kuzunun kalbine bastırmam gibi bastırıyordu, benimle aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Yandan vurup vurup duruyordu, resmen 'Yavrumu kurtar, yavrum ölüyor' der gibi. Sonra da zaten gözünden yaş gelmeye başladı, maalesef yaşamadı, bayağı denedik ama olmadı. Sesi böyle titreye titreye meliyordu, sanki 'Kuzum ölüyor, bir şey yapın' diyormuş gibiydi. Ama tabii elinden de bir şey gelmiyor, dönüp durup yanıma geliyordu, kendisi gelip vuruyordu, o da yavrusunun yaşaması için çok uğraştı. Kuzunun ölüsünü götürürken benimle beraber kapıya kadar geldi, kapıyı kapatınca da böyle içi yanar gibi meledi resmen sesi titriyordu. Sonra döndüm kapıyı açtım hala oradaydı, bana ayağıyla 'Yavrumu geri ver' dercesine bir hareket yaptı. Sonra akşama kadar o kapının önünde o hareketi yaptı, yavrusu geri gelsin diye. Olaydan sonra yanına başka bir kuzu verdik, şimdi hemen hemen onu da benimseyip kabul etti; kendisi emziriyor, yanından ayrılmıyor, bunun da başına bir şey gelecek diye çok korkuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Tepebaşı, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzunun Kaybı, Annesinin Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:25:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzunun Kaybı, Annesinin Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.