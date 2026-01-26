Kocaeli\'nin zirvesinde yarıyıl yoğunluğu

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyen ailelerin akınına uğradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli çalışmalar yürüterek kışa hazırladığı Kuzuyayla, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bölgede, renkli görüntüler de oluştu. Ziyaretçiler, tabiat parkında kızakla kayarak ve kardan adam yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise soğuk havaya rağmen mangal ve sucuk ekmek yaparak piknik alanlarını doldurdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği Kuzuyayla'ya ulaşım için teleferik hattı da sıkça tercih edildi. Ziyaretçiler, teleferik yolculuğuyla karlı ormanları ve İzmit Körfezi manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Sisli havanın etkisiyle bulutların arasından geçerek zirveye ulaşan tatilciler, eşsiz manzaraya tanıklık etti. - KOCAELİ