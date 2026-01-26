Kocaeli'nin zirvesinde yarıyıl yoğunluğu - Son Dakika
Kocaeli'nin zirvesinde yarıyıl yoğunluğu

26.01.2026 10:52  Güncelleme: 10:55
Kocaeli'nin kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde kar severler tarafından ziyaret edildi. Kızak kayma, kardan adam yapma ve teleferik ile karlı manzaraların keyfini çıkaran aileler, eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyen ailelerin akınına uğradı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli çalışmalar yürüterek kışa hazırladığı Kuzuyayla, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bölgede, renkli görüntüler de oluştu. Ziyaretçiler, tabiat parkında kızakla kayarak ve kardan adam yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise soğuk havaya rağmen mangal ve sucuk ekmek yaparak piknik alanlarını doldurdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği Kuzuyayla'ya ulaşım için teleferik hattı da sıkça tercih edildi. Ziyaretçiler, teleferik yolculuğuyla karlı ormanları ve İzmit Körfezi manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Sisli havanın etkisiyle bulutların arasından geçerek zirveye ulaşan tatilciler, eşsiz manzaraya tanıklık etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

