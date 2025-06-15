Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri 56. Vefat Yılında Anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarayönü Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında Konya'nın manevi büyüklerinden Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri vefatının 56'ıncı yılında memleketi Ladik'te anıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarayönü Belediyesi tarafından vefatının 56'ncı yılında Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri'ni Anma Programı düzenlendi. Ladik Çalıbağı mevkiinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilk olarak Ladikli Ahmet Hüdai Vakfı adına konuşan Mustafa Karakaya, vakıf olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, Ladikli Ahmet Hüdai'nin sadece kendi bölgesine değil, tüm Anadolu coğrafyasına manevi bir miras bıraktığını söyledi.

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Ladikli Ahmet Hüdai'nin değerli hatırasını yad etmenin ve öğretilerini geleceğe taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya'nın tarih boyunca Hazreti Mevlana'dan Hazreti Şems'e, Tahir Büyükkörükçü'den Sadrettin Konevi Hazretlerine uzanan bir maneviyat yolculuğunun ana yurdu olduğunu ifade ederek, "Bu kutlu şehir; ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş nice gönül sultanlarının izlerini taşıyan mukaddes bir mekandır. Bugün de o yüce gönül erlerinden biri olan Ladikli Ahmet Hüdai'nin vuslatının 56'ncı yılında rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Ladikli Ahmet Hüdai'yi yücelten ve değerli kılan şeyin Allah'a olan muhabbeti ve Peygamber Efendimize olan bağlılığı olduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, anma programında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, büyüklerin "Bir mekanın, bir yerin şerefi mekanda bulunanlardan gelir" sözünü hatırlatarak, "Ladik'imizin, Sarayönü'müzün, Konya'mızın şerefli büyüğü, Allah dostu Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri'ni anmak üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri'nin torunu Mehmet Elma'nın dedesiyle ilgili hatıralarını anlattığı programda daha sonra Abdurrahman Büyükkörükçü, Allah dostlarının hayatından örnekler anlattığı bir konuşma yaptı. - KONYA