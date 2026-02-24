Laikliğe Saldırıya Ortak Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Laikliğe Saldırıya Ortak Tepki

24.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek örgütleri, Hatay'da laikliğe yönelik saldırılara karşı ortak basın açıklaması yaptı.

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da faaliyet gösteren emek ve meslek örgütleri "laikliğe yönelik saldırılara ve laiklik talebinin kriminalize edilme çabalarına" karşı Hatay Tabip Odası'nda ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ekonomik krizin faturasının emekçiye kesildiği bu dönemde, toplumun inançlar üzerinden ayrıştırılmak isteniyor. Laikliğe yönelik saldırılar 'böl-parçala-yönet' politikalarının bir parçasıdır" dedi.

DİSK Hatay Genel-İş Şubesi, KESK Hatay Şubeler Platformu, TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu ve Hatay Tabip Odası'ndan "laikliğe karşı saldırılara ve laikliğin suç olarak gösterilmesi"ne karşı basın açıklaması düzenlendi.

Kurumların ortak imzası ile yapılan açıklamada, laikliğin sadece anayasal bir ilke değil, aynı zamanda işçi sınıfının ve tüm emekçilerin birliği için vazgeçilmez bir güvence olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamayı okuyan Mehtap Aslanyüreği, şunları kaydetti:

"Son dönemde laikliğin savunulmasını suç gibi gösteren, laiklik talebini kriminalize etmeye çalışan, laikliği savunanları hedef gösteren açıklamalar sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı değil, aynı zamanda işçi sınıfının, emekçilerin tarihsel ve evrensel kazanımlarını da tehdit etmektedir. Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı, sermaye iktidarının emekçilere daha fazla yoksulluk, daha fazla adaletsizlik ve daha fazla güvencesizlik dayattığı dönemlerde, emekçi kitleler kimlikleri üzerinden ayrıştırılarak yönetilmek istenmektedir. Hepimizi etkileyen yoksullaşmaya, artan gelir adaletsizliğine karşı tepkileri önlemek için; yoksuldan alıp zengine, işçiden-emekçiden alıp sermayeye kaynak aktaran bu düzenin çarklarının dönebilmesi için toplumu kutuplaştıran ayrımcı politikalar, böl-parçala-yönet politikaları devreye sokulmaktadır. Bu nedenle böylesi dönemlerde laikliği, barışı, kardeşliği ve özünde demokratik bir cumhuriyeti savunmak biz emek ve meslek örgütlerinin asli bir görevidir."

Aslanyüreği, "sermayeyi ve sermaye iktidarını korumak için laikliğe aykırı biçimde inançların kullanılmasının işçilerin, emekçilerin, geniş halk kesimlerinin haklarının gasbına hizmet ettiğini" söyledi.

Laikliğin kaderciliğe, biat kültürüne ve sorgusuz itaate karşı emeğin hak arama iradesini büyüttüğünü vurgulayan Aslanyüreği, şöyle devam etti:

"Laik bir düzende işçilerin örgütlenmesi, grev yapması, hak araması günah olarak yaftalanamaz. Laik bir düzende iş cinayetlerinin failleri 'kader', 'fıtrat' denilerek aklanamaz; sorumlular somut hatalarını ve suçlarını 'inanç' ile örtmeye kalkışamaz."

"Laikliğin kriminalize edilmesini reddediyoruz"

Laikliği savunmayı, korkunç ve tehlikeli bir demagoji ile dine karşı bir saldırıymış gibi göstermek de Anayasamızın laiklik ilkesine aykırı bir tutumdur. Laikliği savunmak, inançların sermaye ve iktidar güdümüne sokulmasına karşı çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesi cumhuriyetin niteliklerini 'demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' olarak tanımlar. Maalesef şurası açıktır ki bu niteliklerin tamamı; demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri son yıllarda ağır bir tahribata uğramıştır. Sosyal devletten, hukuk devletinden, temsili de olsa demokrasiden daha da uzaklaşılması ile laikliği savunmanın suç olarak gösterilmesi aynı sürecin parçalarıdır. Laikliği savunmak suç değildir, anayasal bir haktır; dahası emek örgütleri için tarihsel bir sorumluluktur. Biz emek ve meslek örgütleri olarak laikliğin kriminalize edilmesini reddediyor; emeğin birliği ve kardeşliği için, demokratik bir cumhuriyet için laiklik mücadelesini büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, kamucu, sosyal, laik ve demokratik bir cumhuriyet için omuz omuza mücadeleye devam."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ekonomi, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Laikliğe Saldırıya Ortak Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:24:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Laikliğe Saldırıya Ortak Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.