Lapseki Belediyesi \'Kreş ve Gündüz Bakım Evi\' Projesine Devam Ediyor

Yerel

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi önemli bir sosyal sorumluluk projesinin çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ilçede yaşayan çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak başlattığı 'Kreş ve Gündüz Bakım Evi' projesindende temel atma çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediyesi, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almaları ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri için başlattıkları projede temel atma çalışmalarının hızla devam ediyor. Bu proje, ilçenin sosyal ve eğitim alanında attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kreş ve Gündüz Bakım Evi, çocuklara modern, eğlenceli ve eğitici bir ortam sunmayı hedefliyor. Bu kapsamlı tesis, hem annelerin iş hayatına devam edebilmelerini sağlayacak hem de çocuklara nitelikli bir eğitim ve güvenli bir ortam sunarak ailelere büyük bir destek olacak.

Lapseki Belediyesi'nin bu önemli sosyal sorumluluk projesi, çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı bir eğitim almalarına imkan tanıyarak toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ailelere önemli bir destek sunacak ve sosyal ve eğitim alanındaki gelişimine büyük katkıda bulunacak. - ÇANAKKALE