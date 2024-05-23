Lapseki Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Lapseki Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Lapseki Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sinek ve haşere sorununu çözmek için ilaçlama çalışmalarına başladı. Cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, böceklerin ve haşerelerin yayılmasını önlemek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

23.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:46
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Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşan yaz aylarının etkisiyle artan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Lapseki Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sinek ve haşere sorununu çözmek için harekete geçti. Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmaları başlattı. Cadde ve sokaklarda etkili bir şekilde gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, böceklerin ve haşerelerin yayılmasını önlemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlaçlama ekipleri, ilaçlama araçlarıyla mahalleleri dolaşarak etkili bir şekilde ilaçlama yapıyor. Bu sayede, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar olan parklar, pazar yerleri ve kamusal alanlar da sinek ve haşerelerden arındırılmış olacak. Lapseki Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca düzenli olarak sürdüreceğini ve halkın sağlığını her zaman en ön planda tutacağını açıkladı. Bu kapsamda, vatandaşların da belediyenin ilaçlama ekiplerine yardımcı olmak adına herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Lapseki, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lapseki Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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