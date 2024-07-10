Lastiği patlayan minibüs kaza yaptı: 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
OSMANİYE - Osmaniye'de lastiği patlayan minibüsü kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Gaziantep-Osmaniye karayolunu Nurdağı Atatürk Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Güneş idaresindeki 16 BIE 150 plakalı Volkswagen Transporter minibüs, lastiğinin patlamasıyla sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyere çarpan minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye E. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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