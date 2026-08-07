Lavanta Hasadında Zorluklar ve Düşük İlgi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı sürerken, işçiler artan maliyetler, düşük gelir ve gençlerin üretime ilgisizliğinin sektörün en önemli sorunları olduğunu söyledi. Lavanta turizmi işletmecisi ise lavantanın onlarca farklı üründe kullanıldığını ancak son yıllarda bahçelere gelen ziyaretçi sayısının önceki yıllara göre azaldığını belirtti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı sürerken, üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun mesai yapıyor. Hasatta çalışan işçiler ile lavanta turizmiyle uğraşan işletmeciler, üretim sürecindeki zorluklar ve sektörde yaşanan değişimleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Kuyucak'ta lavanta hasadında çalışan Bayram Çetin, lavantacılık işinin kolay olmadığını vurguladı. Yılların verdiği tecrübe ile çalıştıklarını kaydeden Çetin, "Sabah 5-6 gibi tarlaya geliyoruz. Saat 11'e kadar topluyoruz. Daha sonra eve götürüp seriyoruz, kurutuyoruz. Saat ücreti yaklaşık 200 lira. Günlük çalışma süresi 4-6 saat arasında değişiyor. Bir ekip olarak günde yaklaşık bin 500 demet hazırlıyoruz. Geçen yıllara göre ekonomi çok değişti. Her şey pahalı ama köylünün ürettiği ürün aynı değeri görmüyor. Lavantanın gübre ya da ilaç masrafı fazla yok. En büyük gider işçilik. Bu yönüyle avantajlı ama gelir beklendiği gibi olmuyor" diye konuştu.

"GENÇLER HASADA İLGİ GÖSTERMİYOR"

Hasatta çalışan Dudu Özcan ise lavanta toplamayı severek yaptığını belirterek, günün büyük bölümünün tarlada ve kurutma işlemleriyle geçtiğini söyledi.

Özcan, "Sabah lavantayı kesiyoruz. Eve gelip seriyoruz, kurutuyoruz, bağlıyoruz, eliyoruz ve çuvallıyoruz. Bana zor gelmiyor, severek yapıyorum. Ama gençlerden gelen yok. Hasatta çalışanların büyük bölümü yaşlılardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİNDE HASADA DESTEK

Kuzey Makedonya'da bilgisayar mühendisliği eğitimi gören Orçun Yasin Akdoğan ise yaz tatilini ailesine destek olmak için köyünde geçirdiğini anlattı. Akdoğan, gençlerin üretimden uzaklaşmaması gerektiğini belirterek, "Yurt dışında okuyorum ama yazın hasat zamanı köyüme gelip aileme destek oluyorum. Gençlerin de köylerine sahip çıkması gerekiyor. Böyle olursa kırsal kalkınma daha güçlü olur. Toplanan lavantaların yağı çıkarılıyor, bir kısmı kurutuluyor. Gazozundan sabununa, parfümünden kozmetik ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Makedonya'da da lavanta ürünlerini görmek mümkün. Hasadın en zor kısmı demetleme ve kurutma süreci. Özellikle kurutma zaman alan bir iş" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır lavanta turizmiyle uğraşan Fahrettin İbiş ise ilk yıllarda yoğun olan ziyaretçi ilgisinin son yıllarda azaldığını söyledi. "Lavantanın yaklaşık 40 farklı ürünü var" diyen İbiş, "Kolonya, krem, losyon, parfüm, sabun, hediyelik eşya, gazoz, dondurma ve gıda ürünlerinde kullanılıyor. Lavantalı dondurma yaptırıyoruz, lavanta gazozu üretiyoruz. Ancak artık ziyaretçi sayısı eskiye göre azaldı" ifadelerini kullandı.