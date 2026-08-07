Lavanta Hasadında Zorluklar ve Düşük İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lavanta Hasadında Zorluklar ve Düşük İlgi

Lavanta Hasadında Zorluklar ve Düşük İlgi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da lavanta hasadı sürerken, maliyetler ve gençlerin ilgisizliği sektörü zorluyor.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı sürerken, işçiler artan maliyetler, düşük gelir ve gençlerin üretime ilgisizliğinin sektörün en önemli sorunları olduğunu söyledi. Lavanta turizmi işletmecisi ise lavantanın onlarca farklı üründe kullanıldığını ancak son yıllarda bahçelere gelen ziyaretçi sayısının önceki yıllara göre azaldığını belirtti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı sürerken, üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun mesai yapıyor. Hasatta çalışan işçiler ile lavanta turizmiyle uğraşan işletmeciler, üretim sürecindeki zorluklar ve sektörde yaşanan değişimleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Kuyucak'ta lavanta hasadında çalışan Bayram Çetin, lavantacılık işinin kolay olmadığını vurguladı. Yılların verdiği tecrübe ile çalıştıklarını kaydeden Çetin, "Sabah 5-6 gibi tarlaya geliyoruz. Saat 11'e kadar topluyoruz. Daha sonra eve götürüp seriyoruz, kurutuyoruz. Saat ücreti yaklaşık 200 lira. Günlük çalışma süresi 4-6 saat arasında değişiyor. Bir ekip olarak günde yaklaşık bin 500 demet hazırlıyoruz. Geçen yıllara göre ekonomi çok değişti. Her şey pahalı ama köylünün ürettiği ürün aynı değeri görmüyor. Lavantanın gübre ya da ilaç masrafı fazla yok. En büyük gider işçilik. Bu yönüyle avantajlı ama gelir beklendiği gibi olmuyor" diye konuştu.

"GENÇLER HASADA İLGİ GÖSTERMİYOR"

Hasatta çalışan Dudu Özcan ise lavanta toplamayı severek yaptığını belirterek, günün büyük bölümünün tarlada ve kurutma işlemleriyle geçtiğini söyledi.

Özcan, "Sabah lavantayı kesiyoruz. Eve gelip seriyoruz, kurutuyoruz, bağlıyoruz, eliyoruz ve çuvallıyoruz. Bana zor gelmiyor, severek yapıyorum. Ama gençlerden gelen yok. Hasatta çalışanların büyük bölümü yaşlılardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİNDE HASADA DESTEK

Kuzey Makedonya'da bilgisayar mühendisliği eğitimi gören Orçun Yasin Akdoğan ise yaz tatilini ailesine destek olmak için köyünde geçirdiğini anlattı. Akdoğan, gençlerin üretimden uzaklaşmaması gerektiğini belirterek, "Yurt dışında okuyorum ama yazın hasat zamanı köyüme gelip aileme destek oluyorum. Gençlerin de köylerine sahip çıkması gerekiyor. Böyle olursa kırsal kalkınma daha güçlü olur. Toplanan lavantaların yağı çıkarılıyor, bir kısmı kurutuluyor. Gazozundan sabununa, parfümünden kozmetik ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Makedonya'da da lavanta ürünlerini görmek mümkün. Hasadın en zor kısmı demetleme ve kurutma süreci. Özellikle kurutma zaman alan bir iş" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır lavanta turizmiyle uğraşan Fahrettin İbiş ise ilk yıllarda yoğun olan ziyaretçi ilgisinin son yıllarda azaldığını söyledi. "Lavantanın yaklaşık 40 farklı ürünü var" diyen İbiş, "Kolonya, krem, losyon, parfüm, sabun, hediyelik eşya, gazoz, dondurma ve gıda ürünlerinde kullanılıyor. Lavantalı dondurma yaptırıyoruz, lavanta gazozu üretiyoruz. Ancak artık ziyaretçi sayısı eskiye göre azaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Isparta, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lavanta Hasadında Zorluklar ve Düşük İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te ’fezleke gizliliği’ tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

17:33
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:50
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 18:37:23. #7.12#
SON DAKİKA: Lavanta Hasadında Zorluklar ve Düşük İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.