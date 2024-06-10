Leylekler, dolu yağışı ve fırtınadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Leylekler, dolu yağışı ve fırtınadan kıl payı kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen dolu yağışı ve fırtına, üzüm bağlarına zarar verirken, caminin minaresinin külahı yıkıldı. Ancak, caminin kubbesinde bulunan leylekler, külahın yuvalarına düşmemesi sayesinde afetten etkilenmedi. Mahalle sakinleri, leyleklerin mahallelerinin simgesi haline geldiğini ve kurtulmalarının sevindirici olduğunu belirtti.

10.06.2024 10:33
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önceki gün meydana gelen dolu yağışı ve fırtına üzüm bağlarında zarara neden olurken, minaresinin külahı yıkılan caminin kubbesinde yuvası bulunan leylekler, yaşanan afeti kıl payı atlattı.

Alaşehir'de geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde meydana gelen yağmurla karışık dolu yağışı ve fırtına üzüm bağlarında büyük zarara neden oldu. Bazı bağlarda asma direkleri devrilirken, Ilgınköy Mahallesi'ndeki caminin minare fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Caminin kubbesinde yuvası bulunan leyleklerin yaşanan afetten etkilenmemesi, dolu yağışından dolayı maddi zarar gören vatandaşları bir nebze teselli etti. Mahalleli, fırtına sebebiyle minareden uçan külahın leylek yuvasına yönelmemesinin büyük bir şans olduğunu dile getirerek, leyleklerin mahallelerinin simgesi haline geldiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Raşit Bilgiç, "Leylekler mahallemizin simgesi haline geldi. Ben bildim bileli, bu leylek yuvası burada. İçerisinde 2 yavru, anne ve babası vardı. Akşam saatlerinde leyleklerin yuvada oldukları sırada çıkan fırtınada minarenin külahı devrildi. Allah'tan ters yöne devrildi, aksi yönde olsaydı külah doğrudan leyleklerin yuvasının üzerine düşecekti ve hepsi ölebilirdi. Bölgemizi afet vurdu, bağlarımız zarar gördü üzüldük ama mahallemizin simgesi olan leyleklerin kurtulmasına da sevindik" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Leylekler, dolu yağışı ve fırtınadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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