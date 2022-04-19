Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı

19.04.2022 18:35

- Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa yörede bilinen ismiyle çiriş otu Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı.

- Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı

ERZİNCAN - Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa yörede bilinen ismiyle çiriş otu Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı.

Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan'da pazarcıların geçim kaynağı oldu. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan'da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor.

Bin bir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen vatandaşlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 20 liradan satıyor.

Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan Sinan Atasever, bunun gibi dağ ürünlerinin tamamen şifa kaynağı olduğunun altını çizerek, "Bu dağ ürünleri bugün itibari ile tezgahlarda yerini almaya başladı. Şuan da çiriş geldi. Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için bire bir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenlerde tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor. Genelde Tercan'dan geliyor. Bugün de oradan geldi. Kansere iyi geliyor diye alanlarda çok oluyor. Köylüler bunu dağdan eşekler ile topluyorlar. Bayağı da kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyorlar. Dağdan indikten sonra biz gidip onlardan orada tartarak alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Şuan da 16 liradan aldık 20 liradan satıyoruz ama havalar daha da ısınsın bu fiyatlar düşecektir. Şuan yılın ilk ürünleri, az olduğu için fiyat çok gelebilir ama ilerleyen günlerde 10 liraya kadar düşecektir" dedi.

Çeşit çeşit yemeklerde çirişi kullandığını belirten Gülizar Ermutlu, "Dağlarımız da oluyor. Ben olduğu zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Hormonlu yemek başka, dağlarda yemek başka. Dağlarda ki kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal" diye konuştu.

Çiriş almaya gelen vatandaşlardan Efraim Selçuk ise, "Bunu yemesi çok güzel. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor. Et yerine bunu alıp yemek lazım. Dağlarda yetişiyor ve hormonsuz doğal bir ürün" ifadelerini kullandı.

Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı
Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı
Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı
Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı

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İlkbahar, Erzincan, Pırasa, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lezzet ve şifa deposu yabani pırasa tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika


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