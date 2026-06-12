LGS Hazırlıkları Toplantısı Balıkesir'de - Son Dakika
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LGS Hazırlıkları Toplantısı Balıkesir'de

12.06.2026 12:19
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Balıkesir'de 2026 LGS öncesi sınav güvenliği için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de, 2026 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasına yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla iki oturum halinde uygulanacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" öncesinde, Balıkesir genelindeki hazırlıklar tüm yönleriyle değerlendirildi.

Balıkesir Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir'in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda sınav öncesi alınacak tedbirler, sınav evraklarının güvenliği, bina ve salon düzenlemeleri, sınav görevlilerinin görev ve sorumlulukları, öğrencilerin sınav sürecini sağlıklı bir ortamda tamamlayabilmeleri için yapılacak çalışmalar ile olası durumlara karşı uygulanacak koordinasyon süreçleri ele alındı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hazırlıklarla, il genelinde sınavın güvenli, düzenli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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