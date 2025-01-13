LiDAR ile Orman Ölçüm Projesi Desteklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

LiDAR ile Orman Ölçüm Projesi Desteklendi

LiDAR ile Orman Ölçüm Projesi Desteklendi

BTÜ'den Burhan Gencal'ın LiDAR destekli projesi, orman envanterine yenilikçi katkı sunacak.

13.01.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burhan Gencal'ın,orman envanterine yönelik projesi, desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında LiDAR teknolojisinin, ormancılık alanında ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliği açısından sağlayabileceği potansiyel katkılar incelenecek.

BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burhan Gencal'ın "LiDAR Destekli Akıllı Telefon Uygulaması ile Ağaç Çapı Ölçümü ve Süre Analizi" başlıklı projesi, 1002-A desteği aldı. Projenin danışmanlığını Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Turan Sönmez üstlenirken, projede 2 öğrenci bursiyer olarak yer alıyor. Çalışma;LiDAR destekli mobil cihazlarla, ağaç çapı ölçümünde doğruluk ve zaman verimliliğini analiz ederek, ormancılık envanter süreçlerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarına yenilikçi bir katkı sunmayı hedefliyor. Doğal orman ekosistemlerinde gerçekleştirilecek bu çalışma, literatürde genellikle park ve bahçelere odaklanan mevcut araştırmalardan ayrışıyor. Ormancılık sektöründe düşük maliyetli, taşınabilir ve hızlı çözümler sunan bu çalışmanın, Türkiye'de orman envanterine yönelik teknolojik uygulamalarda önemli bir yer tutması düşünülüyor.

Mobil cihaz ile geleneksel yöntemlerin sonuçlarını karşılaştırılacak

Projenin; geleneksel çap ölçer yöntemlerini, LiDAR (LightDetectionandRanging - Işık Tespit ve Uzaklık Ölçümü) destekli akıllı telefon ve tabletlerle yapılan ölçümlerle karşılaştırmayı amaçladığını ifade eden Araştırma Görevlisi Gencal, "Araştırma, Sarıçam ve Uludağ Göknarı türlerinden seçilen toplam 200 ağaç üzerinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, LiDAR teknolojisinin ormancılık alanında ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliği açısından sağlayabileceği potansiyel katkılar incelenecek. Bu fikirde, mobil cihazlarla elde edilen veriler, geleneksel yöntemlerle elde edilen referans değerlerlerle istatistiksel olarak karşılaştırılacak" dedi.

Sürdürülebilir ormancılık uygulamaları desteklenecek

Projenin ormancılık sektörüne düşük maliyetli ve taşınabilir teknolojilerle hızlı, doğru ve verimli ölçüm yöntemleri kazandıracağını aktaran Burhan Gencal, "Çalışmamız, Bursa özelinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanların daha etkin yönetimi için bilimsel bir temel sunarken, ulusal düzeyde sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını destekleyecektir. Doğal orman ekosistemlerine odaklanan çalışma, literatüre yenilikçi bir yaklaşım kazandırarak, bilim dünyasında modern teknolojilerin kullanımına yönelik referans olacaktır" ifadelerini kullandı.

Proje iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacak

Sektörde ölçüm süreçlerini hızlandıracak, maliyetleri düşürecek ve doğruluğu artıracak modern teknolojilere yönelik bir talep bulunduğunu dile getiren Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Sönmez, "Geleneksel çap ölçüm yöntemleri, zaman alıcı ve iş gücü yoğun olduğundan, ormancılık sektöründe daha pratik ve taşınabilir çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel yöntemlerin yerini alabilecek taşınabilir, düşük maliyetli ve hızlı çözümler, sektörde giderek artan bir ihtiyaçtır. Proje, sektörde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak operasyonel süreçleri optimize etme potansiyeline sahiptir. Bu düşünce, proje sadece mevcut boşlukları doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni metodolojik yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Çevre, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel LiDAR ile Orman Ölçüm Projesi Desteklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:32:03. #1.12#
SON DAKİKA: LiDAR ile Orman Ölçüm Projesi Desteklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.