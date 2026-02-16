Lise Öğrencileri F-16\'ları Yakından Gördü

Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, lise öğrencilerini misafir etti. Kahraman pilotların uçurduğu F-16 savaş uçaklarını ve helikopterleri yakından görüp bilgi edinen öğrenciler, "Gelecekte ülkemizin ürettiği yerli ve milli KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, Atak'ları biz uçuracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliğe katılan Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencilerine birliğin görevleri ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi. Savaşan şahin F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanan öğrenciler, Çağrı adı 'Tunç' olan 151'inci Filo bünyesindeki F-16 savaş uçaklarının pistten kalkışı öncesi önünde fotoğraf çektirdiler.

Türk Hava Kuvvetleri'nin kurtarıcı kanatları olarak bilinen "Melek Filo" bünyesindeki helikoptere de binen gençler, güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası dakikalarla yarışılan tahliye çalışmalarında en aktif rolü oynayan filonun hayat kurtaran kahramanlarını yakından tanıdılar.

"KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, Atak'ları biz uçuracağız"

F-16 savaş uçağını yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten öğrencilerden Göktürk Umut Başpınar, "Gezinin sonunda birkaç arkadaşımız pilot olmak istediğini söyledi. Bizleri misafir eden pilotlar ülkemizin ürettiği KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, Atak'ları bizim uçuracağımızı belirttiler. Gelecekte ülkemizin ürettiği yerli ve milli hava araçlarını biz uçuracağız" diye konuştu.

"Onlar göklerdeyken biz korku nedir bilmiyoruz"

Öğrencilerden Ayşe İpek Güler, arama - kurtarma faaliyetlerine katılan özel eğitimli köpeğin gösterisini takip ettiklerini anlatırken, pilotlarla aynı masada yemek yediklerine değinen arkadaşı Zeynep Bedirhan ise, "Onlar göklerdeyken biz korku nedir bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Uçakların kokpiti, büyüklüğü, yapısı beni aşırı etkiledi"

Gezi sonrası üniversite süreci hedefleri arasına uçak mühendisliği bölümünü de eklediğini vurgulayıp Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimini takip ettiğine değinen Ahmet Gökalp Demirezen de, "Uçakların kokpiti, büyüklüğü, yapısı beni aşırı etkiledi. Türkiye şu anda savunma sanayiini geliştiriyor. Geliştirilen KAAN, Kızıl Elma ve Atak gibi hava araçlarıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA