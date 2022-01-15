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Liseliler "Haydi Gençler Aşıya" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

Liseliler "Haydi Gençler Aşıya" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

15.01.2022 10:53

Liseliler "Haydi Gençler Aşıya" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi Denizli'de 'Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum' projesi kapsamında 147 lise öğrencisi velilerinden almış olduğu izin belgesiyle okulda koronavirüs aşısı oldu.

Liseliler "Haydi Gençler Aşıya" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

DENİZLİ - Denizli'de 'Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum' projesi kapsamında 147 lise öğrencisi velilerinden almış olduğu izin belgesiyle okulda koronavirüs aşısı oldu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Kazım Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü, artan korona virüs vakalarının ardından aşı oranını yükseltmek için 'Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum' sloganıyla kampanya başlattı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından öğrenciler velilerinden onay kağıdı alarak, okula gelen sağlık görevlileri tarafından korona virüs aşısı oldu. Aralarından hiç aşı olamayan öğrencilerinde bulunduğu proje kapsamında 147 öğrenci korona virüs aşısı oldu. Okul Müdürü Mehmet Ali Vural, bu şekilde aşılanma oranını artırmak istediklerini belirterek, "Okulumuzda haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum projesi kapsamında Denizli'de liseler arasında ilk defa böyle bir kampanya uygulanıyor. Biz hizmeti öğrencilerin ayağına getirdik. Tamamen gönüllülük esası, velilerde ve yetkilerden onay alarak böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencileri virüsten korumak yada ayakta atlatmalarına yardımcı olmak, hem de ilimizde ve ülkemiz genelinde diğer okullara öncelik etmek. 147 öğrencimizi gönüllülük esası ile aşılarını olacak" ifadelerini kullandı.

"Eski güzel ve maskesiz günlerimizi özledim"

Okulda aşı olan öğrencilerden biri olan Mertcan Öncan, "Bu aşı kampanyası bazı arkadaşlarımızın hastaneye gidemediğin için daha iyi oldu. Bizimle beraber ailelerinden izin alarak kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Eski güzel ve maskesiz günlerimizi özledim. Bundan dolayı bütün okulların aşılanmasını istiyorum" dedi.

"Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 800 bin kadar aşı gerçekleştirdik"

18 yaş altında aşılanma oranının zayıf olduğu ifade eden İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "İlimizde aşı çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 800 bin kadar aşı gerçekleştirdik. Çocuklar bizim her şeyimiz ve geleceğimiz. Onların aşılanması son derece önemli. Maalesef 18 yaş altı aşılamada ilin diğer geneline göre biraz daha zayıf kaldık. Velilerimiz ile güzel bir organizasyon oldu. Bugün okullarımızda inşallah aşılanmadık çocuk kalmayacak diyeceğiz" diye konuştu.

Liseliler Haydi Gençler Aşıya kampanyasına yoğun ilgi gösterdi
Liseliler Haydi Gençler Aşıya kampanyasına yoğun ilgi gösterdi
Liseliler Haydi Gençler Aşıya kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

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okul müdürü, Denizli, Lise, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Liseliler 'Haydi Gençler Aşıya' kampanyasına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liseliler "Haydi Gençler Aşıya" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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