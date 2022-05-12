Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu - Son Dakika
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Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

12.05.2022 16:36
Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

Talas Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyon ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali, salonu tıklım tıklım dolduranlara unutulmayacak türkü dolu bir gece yaşattı.

Talas Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyon ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali, salonu tıklım tıklım dolduranlara unutulmayacak türkü dolu bir gece yaşattı.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Orhan Hakalmaz'ın da sahne aldığı Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen yarışma finali ve konserde, liseli gençler yeteneklerini sergiledi. Gecede türküye gönül veren gençler dereceye girebilmek için kıyasıya yarışırken, sanatçı Hakalmaz'ın birbirinden özel türkülerini sazıyla ve sözüyle seslendirdiği programda salon doldu taştı. Geceye gelenler türküye doydu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek; "Özellikle pandemi döneminde öğrencilerimizi evlerine hapsettik. Hiçbir sosyal faaliyet yapamadık. Bunun burukluğunu içimizde hep yaşadık. Bugünkü etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünün ışığında hep beraber o kopan hayat damarlarımızı tekrar faaliyete geçirme açısından önemlidir" dedi. Merdiven boşluklarında dahi yer kalmayan gecede konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun Türküler Dolusu şiirinden bir dize okuyarak sözlerine başlarken, "Bizim türkülerimizde irfan, yalnızlık, gurbet, sıla, ağıt vardır ama her şeyden önce Türklük vardır, benlik vardır, insanlık vardır. O nedenle kendi değerlerimizin farkına varalım" diye konuştu.

Ardından yarışmaya katılan liseliler birbirinden güzel türküleri okudu. Daha sonra sahneye Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Orhan Hakalmaz çıktı. Kendi bestelerinin yanı sıra Neşet Ertaş ve Karadeniz türkülerini de seslendiren Hakalmaz hem coştu hem de salondakileri coşturdu. Duygularını anlatan Hakalmaz; "Kaybedeni olmayan herkesin kazandığı bir yarışma oldu. Çocuklarımızı türküyle buluşturmayı çok önemsiyorum. Bunu her ilde sık sık yapmakta fayda var. Çocuklar bizlerin bile uzmanlık isteyen türküleri çok güzel okudu. Ulusal medyada gençlerin türkü dinlemediği yönünde haberler yerine keşke gelip buraları gösterseler. Maalesef kötü, haber oluyor iyi, haber olmuyor bizde. Başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkürler" diye konuştu. Unutulmayacak bir gecenin yaşandığı programın en heyecanlı bölümü ise dereceye girenlere ödüllerin verilmesi oldu. Yarışmada finale kalan öğrencilerden Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nden Özgür Akar birinci, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nden Mehmet Göktuğ Çoban ikinci ve Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yiğit Berke Yiğitoğlu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler duygularını heyecanlarını anlatırken, dinleyenler ise "Muhteşem bir gece yaşadık. Böyle bir programa ihtiyacımız vardı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu
Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu
Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu
Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu
Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

YORUMLAR
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Bayramdan sonra da şeffaf oda Bayramdan sonra da şeffaf oda Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası

Talas Belediyesi, Türk Halk Müziği, Orhan Hakalmaz, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu - Son Dakika


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