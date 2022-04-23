Liv Hospital Gaziantep, çocukların bayramını okulda kutladı - Son Dakika

Liv Hospital Gaziantep, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dündarlı İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Liv Hospital Gaziantep yönetimi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dündarlı köy okulunu ziyaret etti. Çocuklarla birlikte bayramın coşku ve heyecanı paylaşıldı. Çocuklara, bayramları kutlanarak Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verildi. Keyifli dakikaların yaşandığı ziyarette, çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Gerçekleştirilen bu ziyarette Liv Hospital Gaziantep doktorlarından Uzm. Dr. Özlem Karaoğlu, öğrencilere sağlık alanında bilgilendirmelerde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı köy okulundaki çocuklarla birlikte kutladıklarını belirten Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Erol Aslan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek emanetine sahip çıkmak görevimiz. Bu güzel vatan, bu çocuklar bizim" dedi. - GAZİANTEP