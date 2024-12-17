Logo Yarışması İptal Edildi

Yerel

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı tarafından "Kızılin- Merinos İskelesi Logosunu Arıyor" konulu logo yarışması, değerlendirme sürecinin ardından iptal edildi.

Yarışmaya katılan eserler, oluşturulan komisyon tarafından titizlikle incelendi. Ancak komisyon, hiçbir eserin şartnameye uygun bulunmadığını belirterek yarışmanın iptaline karar verdi.

Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara emek ve katkıları için teşekkür edildi. - ADIYAMAN