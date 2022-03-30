Lokanta ve kafelerin mesai saatleri sahura kadar uzatıldı - Son Dakika
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Lokanta ve kafelerin mesai saatleri sahura kadar uzatıldı

30.03.2022 12:08
Lokanta ve kafelerin mesai saatleri sahura kadar uzatıldı

Erzincan'da lokanta ve kafe işletmelerinin çalışma saatleri Ramazan ayı dolayısıyla sahur vaktine kadar uzatıldı.

Erzincan'da lokanta ve kafe işletmelerinin çalışma saatleri Ramazan ayı dolayısıyla sahur vaktine kadar uzatıldı.

Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken, Ramazan ayı boyunca Erzincan'da faaliyet gösteren lokanta ve kafe işletmelerinin sahura kadar açık olacağını bildirdi.

Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken, açıklamasında, "Ramazan ayı münasebetiyle yaptığımız yazışmalar ve görüşmeler neticesinde belediye encümen kararıyla lokanta ve kafe işletmelerinin kapanış saatleri sahura kadar uzatılmıştır. Bu işletme kollarında faaliyet gösteren esnafımız işletmelerini sahura kadar açık tutup müşterilerine hizmet verebileceklerdir" diye konuştu - ERZİNCAN

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Erzincan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lokanta ve kafelerin mesai saatleri sahura kadar uzatıldı - Son Dakika


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