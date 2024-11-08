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Erzurum'un Palandöken İlçesi, Yıldızkent Anaokulu idaresi, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri; Palandöken kaymakamlığı uhdesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Lösemiye Karşı Tek Yürek" kampanyası düzenledi.

Yıldızkent Anaokulu İdaresi ve öğretmenleri, öğrenci velileriyle birlikte, lösemili çocukları unutmadı ve yaş grupları göz önünde bulundurularak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya geldi.

Erzurum Şehir Hastanesi çalışanları ve idarecilerinin de desteği ile kapsamı genişleyen kampanya katılımı yüksek şekilde şehir hastanesi bahçesinde gerçekleşti.

Yıldızkent Anaokulu öğrenci velileri "Birlikte Çok Güçlüyüz" pankartı açarak hastanede tedavi gören çocuklara destek verirken, minik öğrencilerde uçan balonları serbest bırakarak görsel bir şölene imza attılar.

Tüm katılımcıların moral alkışı çevrede izleyenlerden de destek buldu. Programın sonunda Yıldızkent Anaokulu Müdürü Taner Birinci ve Müdür Yardımcısı İlyas Aydınlı, hijyen kurallarına uygun ve gerekli sağlık önlemlerini alarak, tedavi gören çocukların yanına giderek öncesinde hazırlanan çantaları takdim etti. - ERZURUM