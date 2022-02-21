Üye Girişi
Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı - Son Dakika

Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı

21.02.2022 15:01
Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı

Adana'da ilik nakli olarak lösemiyi yenen Elif Ayça, 8. yaş gününü kutlarken maske atma partisi düzenledi.

Adana'da ilik nakli olarak lösemiyi yenen Elif Ayça, 8. yaş gününü kutlarken maske atma partisi düzenledi.

Adana'da 2020 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Elif Ayça Arık'a lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 ay tedavi gören küçük kız, 2020 yılının Kasım ayında ilik nakli oldu ve hastaneden taburcu edildi.

Şimdi okula giden ve normal hayatını sürdüren Elif Ayça, geçtiğimiz gün 8. yaş gününü kutladı. Kutlama sırasında küçük kız, maske atma partisi de yaptı.

Elif Ayça'nın yakınları partide folklor gösterisi yaparken, annesi Betül de davul çalarak kızının sağlığına kavuşmasını kutladı. - ADANA

YORUMLAR
500
Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı Otomobildeki çatışmanın sebebi 'aidat' çıktı Otomobildeki çatışmanın sebebi "aidat" çıktı MHP Adana İl Başkanı Avcı: 'Sıkıntılar mutlaka bitecek' MHP Adana İl Başkanı Avcı: "Sıkıntılar mutlaka bitecek"

Lösemi, Kasım, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement