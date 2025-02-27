LÖSEV Farkındalık Semineri Kütahya\'da

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen seminere Kütahya OSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanları ve sanayi temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

LÖSEV Bölge yöneticilerinin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, vakfın kuruluş süreci, organizasyon yapısı ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Kurumsal iletişim yetkilisinin sunumuyla, LÖSEV'in lösemili çocuklar ve ailelerine sağladığı destekler anlatıldı.

Seminerin en etkileyici anlarından biri ise, LÖSEV'de tedavi görmüş bir gencin başarı hikayesini katılımcılarla paylaşması oldu. Hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ve LÖSEV'in desteğiyle hayata nasıl tutunduğunu anlatan genç, katılımcılara ilham verdi.

Program, soru-cevap bölümüyle sona ererken, katılımcılar lösemi ve LÖSEV'in faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu. - KÜTAHYA