Louvre Müzesi'ndeki Apollo Galerisi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Louvre Müzesi'ndeki Apollo Galerisi Yeniden Açıldı

22.07.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

88 milyon euro değerindeki mücevher soygununun ardından Apollo Galerisi, 9 ay sonra ziyarete açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında 88 milyon euro (102 milyon dolar) değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Apollo Galerisi, 9 ay sonra yeniden ziyaret açıldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre'da 88 milyon euru değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalınmasının ardından kapatılan Apollo Galerisi, 9 ay sonra ziyaretçilere yeniden açıldı. Ziyaretçiler, Louvre'un en ünlü tarihi mekanlarından biri olan Apollo Galerisi'nin gösterişli bir şekilde dekore edilmiş 17. yüzyıl iç mekanını bir kez daha inceleyebilecek. Ancak Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault yaptığı açıklamada, galeride mücevherlerin sergilenmeyeceğini belirtti. Leribault, galerideki müzevherlerin müzenin başka bir yerine taşınacağını belirterek, "Bu, aynı zamanda bu galerinin muhteşem mimarisini ve dekorunu yeniden keşfetmek için de bir fırsat" dedi.

Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard ise açıklamasında, "İkonik eserlerin çalındığı o kötü gün unutulamaz ve bence unutulmamalıdır da. Bu, tüm dünya için bir travmaydı, günlerce herkes şok ve üzüntüsünü dile getirdi. Bu, sarsılmaz sandığımız bir yerin kırılganlığını keşfetmek ve diğer birçok yer gibi buranın da savunmasız olduğunu görmek açısından bizim için de bir travmaydı" ifadelerini kullandı.

Soygun

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te gerçekleştirilen soygunda inşaat işçisi kılığına giren 2 hırsız, bir kamyonun yük asansörüyle 2'nci kata çıkıp bir pencereyi kırmış, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Vitrinleri taşlama makineleriyle parçalayan hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, diğer 2 suç ortağının kullandığı motosikletlere binerek 7 dakika süren soygunun ardından olay yerinden kaçmıştı. Hırsızlar, kaçtıkları sırada 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüştü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini açıklamıştı. Hırsızlar soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı. Yılda yaklaşık 9 milyon kişinin ziyaret ettiği dünyanın en çok ziyaret edilen müzesindeki güvenlik zaafının ardından Müze Müdürü Laurence des Cars, Şubat ayında istifa etmişti.

Müzedeki güvenlik, yeni güvenlik kameraları ve izinsiz giriş önleme sistemlerinin eklenmesiyle artırıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

Louvre Müzesi, Kültür Sanat, Güvenlik, Kültür, Sanat, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Louvre Müzesi'ndeki Apollo Galerisi Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Fenerbahçe’de Talisca kararı Polonya’dan sonra verilecek Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek
Özgür Özel’in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner
Galatasaray’da Lemina ile imza atıldı İşte sözleşme süresi Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 16:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: Louvre Müzesi'ndeki Apollo Galerisi Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.