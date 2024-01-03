Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

Lüleburgaz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Lüleburgaz Belediyesi, kendine ait tarımsal arazilerden elde edilen un ve ayçiçek yağları ile ek gıda ve bez desteğini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. 2023 yılında toplam 2 bin 428 kişiye bin 681 adet 10 kiloluk un, 3 bin 177 adet 5 litrelik ayçiçek yağı, 5 bini aşkın ek gıda, yaklaşık 200 bin adet bebek bezi desteğinde bulunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ek gıda, bez, un ve ayçiçek yağı dağıtımı gerçekleştiriyor.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapan ve sosyal hizmet uzmanlarınca adreslerde yapılan değerlendirmenin ardından belirlenen ihtiyaç sahipleri Ekin Atölyesi'nde bulunan Sosyal Market'ten yardımlarını alıyor.

YAKLAŞIK 16.8 TON UN 15.8 BİN LİTRE YAĞ

Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Market'te 2023 yılında toplam 2 bin 428 kişiye bin 681 adet 10 kiloluk un, 3 bin 177 adet 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtımı gerçekleştirildi.

HER AY YAKLAŞIK 200 BEBEĞİN DESTEĞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ'NDEN

Sosyal yardımlar kapsamında 2 yaşına kadar bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere ise ek gıda ve bez desteği sağlanıyor.İlçede her ay yaklaşık 200 bebeğin ek gıda ve bez desteği Lüleburgaz Belediyesi'nce ulaştırılıyor. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişimine katkıda bulunulması, aşılarının takibinin yapılması, bebeklerin gıdaya erişimi konusundaki eşitsizliklerin azaltılmasının yanı sıra hijyenik bir ortamda büyütülmesi amacıyla 5 bini aşkın ek gıda, yaklaşık 200 bin adet bebek bezi desteğinde bulunuldu.

BAŞVURULAR SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Yardımlardan yararlanmak için Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapılabiliyor.

Ekin Atölyesi'ndeki dağıtımlar her ayın ikinci haftasında gerçekleşiyor.