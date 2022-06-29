Lüleburgaz Belediyesi'nden Kent Ormanı'na Kır Kahvesi

Lüleburgaz Kent Ormanı'nda yapımına başlanan Kır Kahvesi'nin inşaatında konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaların hiçbir ağaca zarar verilmeden devam ettiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Her şey daha yeşil, daha yaşanabilir bir Lüleburgaz için" diye konuştu.

Lüleburgaz Belediyesi etap etap çalışmalarını sürdürdüğü Lüleburgaz Kent Ormanı'nda Kır Kahvesi ve alan düzenlemeleri için düğmeye bastı. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü, hazırlanan fizibilite çalışmalarının ardından Kır Kahvesi'nin temelini attı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, hiçbir ağaca zarar verilmeden sürdürülen çalışmaları, daire müdürleri ve sorumluları ile birlikte yerinde inceledi.

"YENİ ALANLAR KAZANDIRIYORUZ"

Kent Ormanı'na yeni alanlar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Gerenli, Kent Ormanı'nın sadece Lüleburgaz'ın değil, Trakya'nın cazibe noktalarından biri olacağını söyledi. Başkan Gerenli, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte tek bir ağaca dahi zarar vermeden kır kahvemizin yapımına başladık. Masal Vadimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Her şey daha yeşil, daha yaşanabilir bir Lüleburgaz için yapılıyor" diye konuştu.

Kent Ormanı'nın birinci etap sınırları dahilinde yer alan ve bu yıl içinde yapımı tamamlanarak hizmete açılması planlanan Kır Kahvesi'nin, vatandaşın doğanın içinde sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirip dinlenebileceği bir alan olması hedefleniyor.