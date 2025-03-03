Lüleburgaz'da Çatı Katında Yangın

Yerel

Lüleburgaz'da çatı katında korkutan yangın

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Lüleburgaz ilçe merkezi Yıldız Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki dairelere sıçramaması için ekipler tedbir alırken, mahallede panik yaşandı.