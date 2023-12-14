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Lüleburgaz'da kadına yönelik şiddete karşı söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da kadına yönelik şiddete karşı söyleşi düzenlendi

Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kadın Platformu (LÜKAP) iş birliğiyle düzenlenen söyleşide, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadele edilmesi konuşuldu. Söyleşiye Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı, LÜKAP üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kadınların uğradığı şiddet türleri ve yapabilecekleri anlatıldı. Program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Lüleburgaz\'da kadına yönelik şiddete karşı söyleşi düzenlendi
14.12.2023 - 10:39,
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Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kadın Platformu (LÜKAP) iş birliğiyle Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde "Gasp Edilen Haklarımız, Kast Edilen Yaşamlarımız için Dayanışmaya ve Mücadeleye" isimli söyleşi düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ile LÜKAP iş birliğiyle dün akşam LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda kadına yönelik şiddete karşı önemli bir söyleşi düzenlendi. "Kadına Yönelik Şiddete Son" temasıyla işlenen "Gasp Edilen Haklarımız, Kast Edilen Yaşamlarımız için Dayanışmaya ve Mücadeleye" isimli söyleşiye, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, LÜKAP üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Yüksek katılımın olduğu söyleşide kadına yönelik şiddetin her türlüsü ele alınırken, kadınların bu şiddete karşı nasıl dayanışma içerisinde olacakları masaya yatırıldı. Söyleşi programı Senay Ünlü'nün basın açıklamasıyla başladı.

ŞİDDETE KARŞI YAPILABİLECEKLER ANLATILDI

Açılış konuşmaları ve basın açıklamalarının ardından klinik psikolog Aybüke Öğüt, kadınların uğradığı şiddet türlerini detaylı bir şekilde ele alırken kadınların bu şiddete karşı neler yapabileceklerini anlattı. Lüleburgaz Belediyesi avukatı Özgü Sert de kadına yönelik şiddete karşı kadınların hukuki haklarını ve yapabileceklerini masaya yatırdı.

İLKNUR'U KORUYAMADIK

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Özgü Sert, bundan 2 yıl önce saplantılı bir cani tarafından hayattan koparılan Lüleburgaz Belediyesi personeli İlknur Gökay Tuncel'i andı. Sert, Tuncel'in defalarca savcılığa zanlı hakkı şikayetçi olduğunu ancak buna rağmen hiçbir adım atılmadığını belirtirken, İlknur Gökay Tuncel'i koruyamadıklarını söyledi.

"HEPİMİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Söyleşinin sonunda söz alan Başkan Yardımcısı Güncer de kadınların hep birlikte güçlü olduğunun altını çizerek, tüm katılımcılara bu anlamlı söyleşiye gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

TINMAZ'DAN MÜZİK DİNLETİSİ

Söyleşi programı ise Lüleburgaz'ın sevilen müzisyenlerinden Birgül Tınmaz'ın müzik dinletisiyle sona erdi. Tınmaz, çaldığı şarkıları katledilen, şiddete maruz bırakılan kadınlara armağan etti. Program çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da kadına yönelik şiddete karşı söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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