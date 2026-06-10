Lüleburgaz'da Lösemiyi Yenen Barış Okuluna Dönüyor - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Lösemiyi Yenen Barış Okuluna Dönüyor

Lüleburgaz\'da Lösemiyi Yenen Barış Okuluna Dönüyor
10.06.2026 19:53
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Barış Ertuna, 5 yıl süren tedavinin ardından okula dönüşü balonlarla kutlandı. Ailesi teşekkür etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 5 yıl süren teravisinin ardından lösemiyi yenen Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencisi Barış Ertuna, yeniden okuluna ve arkadaşlarına kavuştu. Barış Ertuna için için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Tedavi süreci ve ilk naklin ardından sağlığına kavuşan Barış Ertuna'nın doktorlarının tavsiyesiyle yeniden eğitim hayatına dönmesi, okul yönetimi tarafından düzenlenen anlamlı bir organizasyonla kutlandı. Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, veliler ve Ertuna'nın ailesi katıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler ellerindeki rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak Barış'ın sağlığına kavuşmasını kutladı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte çocuklar daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Barış Ertuna'nın yeniden okul sıralarına dönmesi, ailesi ve okul camiasında büyük mutluluk oluştururken, öğrencinin verdiği yaşam mücadelesi herkese umut oldu.

Programda konuşan anne, yıllardır hayalini kurdukları bu güne kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tedavi süreci boyunca kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Sürecin zorlu geçtiğini ifade eden anne, yanlarında hissettikleri destek sayesinde bugünlere ulaştıklarını söyledi.

Kök hücre bağışının önemine dikkat çeken anne, "Sizlerin on dakikası birilerinin bir ömrü olabilir. Lütfen kök hücre bağışında bulunalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lüleburgaz'da Lösemiyi Yenen Barış Okuluna Dönüyor - Son Dakika

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