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Lüleburgaz'da toplu ulaşımda kişiselleştirilmiş elektronik kart dönemine geçildi. Kartlar 20 ayrı noktada satışa sunulurken, 31 Aralık 2024 tarihine kadar toplu ulaşımda elektronik kartın yanı sıra nakit ödeme de yapılabilecek. Ancak bu tarihten sonra sadece elektronik kartla ulaşım sağlanacak. Öğrenci kartları ise Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki noktadan alınabilecek.

Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin Ocak ayında aldığı kararla Lüleburgaz'da toplu ulaşımda kişiselleştirilmiş elektronik kart dönemi başladı. Bu doğrultuda kent içi toplu ulaşımında yer alan S.S. 105 Nolu Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı tüm minibüslerde kişiselleştirilmiş elektronik kartla ulaşım sağlanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar ulaşımda nakit ödeme de kabul edilecek.

Toplu ulaşım için kullanılacak kişiselleştirilmiş kart satış ücretleri tek seferliğe mahsus olmak üzere KDV dahil 100 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte kişiselleştirilmiş kartların yıllık vize yenileme ücretlerinde sivil KDV dahil 50 TL, öğrenci ise KDV dahil 30 TL olarak belirlendi.

Bununla birlikte toplu taşımada tek kullanımlık bilet ile kredi kartı da geçerli olacak. Bu çerçevede tek kullanımlık bilet ücreti, kredi kartı biniş ücreti ve araç içi şoför kartı biniş ücreti KDV dahil 20 TL olarak belirlendi. Kişiselleştirilmiş elektronik karta sahip olanlar 20 ayrı noktadan kartlarına TL dolumu yapabilecek. Vatandaşlar toplu ulaşımda geçerli olan fiyat tarifesi üzerinden kişiselleştirilmiş kartlarıyla öğrenci 13 TL, sivil 15 TL'den olmak üzere kullanım sağlayabilecek.