Lütfü Savaş, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika
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Lütfü Savaş, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti

23.04.2022 16:58
Lütfü Savaş, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını çocuklara devretti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara devretti.

Temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Ahmet Sunal'ı Başkan Savaş karşıladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı kutlayan Savaş, makamını Sunal'a devretti.

Görevi devralan Sunal, başkan olarak öncelikle sokak hayvanlarını korumaya almak istediğini söyledi. Orman yangınları için önlem alınmasını ve alanlara nöbetçi konulmasını talep eden Sunal, plastik atıklar konusunda da eğitimler verilmesini ve itfaiye ekiplerinin artmasını istedi.

Çocukların çeviklik konusunda yetersiz olduğunu belirten Sunal, spor alanlarının da artmasının gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Savaş, EXPO alanında, çocukların fiziksel ve mental kapasitelerini artıracak oyun alanlarının yapıldığını ve çocukların oynarken öğreneceğini söyledi.

Hataylı çocuklara Oyuncak Müzesi'ni gelip görmeleri yönünde çağrıda bulunan Savaş ve Sunal, Sunay Akın'a teşekkürlerini iletti. Çocukların sergileri gezerek öğrenecekleri ve oyun alanlarında oynayarak eğleneceklerini sözlerine ekleyen ikili, tüm çocukları EXPO 2021 Hatay alanlarına davet etti.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Lütfü Savaş, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika


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