Maarif Korosu'ndan Büyüleyici Konser - Son Dakika
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Maarif Korosu'ndan Büyüleyici Konser

Maarif Korosu\'ndan Büyüleyici Konser
20.06.2026 13:53
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Adıyaman'da öğretmenlerin oluşturduğu Maarif Korosu, türkü dinletisi ile dinleyicileri büyüledi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerin oluşturduğu 'Maarif Korosu' konser verdi.

Anadolu'nun yedi ikliminden, yedi renginden ve yedi bölgesinden seçilen türkülerin seslendirildiği gecede davetliler Güneydoğu'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Trakya'ya farklı ezgileri dinledi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser izleyicilerden büyük beğeni topladı. Koro Şefi Burak Kaya yönetimindeki öğretmenler, seslendirdikleri türküler ve ezgilerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Koro Şefi Burak Kaya ve sanatçılara çiçek takdim ederek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maarif Korosu'ndan Büyüleyici Konser - Son Dakika

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