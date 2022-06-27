Akyazı ilçesinde bulunan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, 24 Haziran Cuma günü 08.00 - 16.00 vardiyasında 15.10 ile 15.30 saatlerinde üretimi durdurdu. Olayın ardından Türk Metal Sendikası işçilerle toplantı yaptı. Yaşanan gelişmeler üzerine fabrika yönetiminin 5 çalışanının işine son verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası bugün, çalışanların örgütlenmesi amacı ile fabrika önünde gösteri başlattı. - SAKARYA

İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem iş yerini yakmak istedi

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar - Son Dakika

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