Maden İşçilerine Jandarma Müdahalesi

(İZMİR) – Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Maden'de çalışan işçilerin eylemine jandarmanın müdahalesi sırasında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kınık ilçesindeki Polyak Maden'de çalışan işçilerin sürdürdüğü eylemin 11'inci gününde jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında Başaran Aksu ile üç maden işçisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Aksu ve üç işçi, geceyi jandarma karakolunda geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç işçi, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Başaran Aksu ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

Aksu hakkında ayda bir imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.