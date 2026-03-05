Maden şehitleri unutulmadı - Son Dakika
Maden şehitleri unutulmadı

Maden şehitleri unutulmadı
05.03.2026 13:55  Güncelleme: 13:56
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden maden şehitleri için Karabük'ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

TTK Kozlu Müessesesinde yaşanan ve 263 madencinin hayatını kaybettiği faciada, Yeniceli 42 maden işçisi de şehit olmuştu. Maden şehitleri için ilçede düzenlenen programa Kaymakam Mert Can Canga, Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçe protokolü ile maden şehitlerinin aileleri katıldı.

Maden Şehitleri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehitler için dualar edilirken, katılımcılar kabirler başında dua ederek aziz hatıraları andı.

Belediye Başkanı Sertaş Karakaş yaptığı konuşmada, 3 Mart 1992'de TTK Kozlu Müessesesinde meydana gelen ve 263 madencinin hayatını kaybettiği büyük facianın yıl dönümünde maden şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Faciada hayatını kaybeden 263 madenciden 42'sinin Yenice'den olmasının acıyı bir kat daha artırdığını ifade eden Karakaş, "Her birini hemşehrimiz, kardeşimiz olarak yüreğimizde taşıyoruz. Ekmek parası için yerin yüzlerce metre altına inen, alın terleriyle ailelerinin rızkını kazanan madencilerimiz fedakarlığın, sabrın ve emeğin timsalidir. Onların aziz hatıraları gönlümüzde daima yaşayacak, isimleri dualarımızdan eksik olmayacaktır" dedi.

Ramazan ayının manevi iklimine de değinen Karakaş, bu mübarek günlerde başta maden şehitleri olmak üzere vatanın huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini kaydetti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

